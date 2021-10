INPS: concorso pubblico per 1.858 Consulenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scadenza Presentazione Domanda: 02 novembre 2021 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico per l’assunzione di 1.858 Consulenti per la protezione sociale indetto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), i quali svolgeranno attività di consulenza in ambito assistenziale e previdenziale e che saranno inseriti negli uffici INPS presenti in tutta Italia. I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e civili, posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, idoneita’ fisica all’impiego, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scadenza Presentazione Domanda: 02 novembre 2021 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ilper l’assunzione di 1.858per la protezione sociale indetto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (), i quali svolgeranno attività di consulenza in ambito assistenziale e previdenziale e che saranno inseriti negli ufficipresenti in tutta Italia. I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e civili, posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, idoneita’ fisica all’impiego, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati ...

