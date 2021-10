I fratelli Hernandez assieme nella Francia? Sarebbe la seconda volta dal Dopoguerra

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal niente al tutto. Theonon fa le cose a metà e dopo aver risposto alla prima convocazione il mese scorso, adesso si ritrova in nazionale pure con il fratello Lucas, già campione del mondo.

Dal niente al tutto. Theonon fa le cose a metà e dopo aver risposto alla prima convocazione il mese scorso, adesso ... E sarebbe solo la seconda volta che duescendono in campo con la ...... Devin Chanda, Stefano Camurri, Cesare Della Salda, Italia, Stati Uniti, 2021, 67' - Doc - - CATERINA CASELLI - UNA VITA, CENTO VITE di Renato De Maria, Italia, 2021, 96' - Doc - - IDE ...Il milanista Theo e Lucas potrebbero essere schierati titolari domani contro il Belgio. L'unico precedente post 1945 di due fratelli nella nazionale francese risale al 1973 ...Per la prima volta i fratelli Hernandez sono stati entrambi convocati dalla nazionale francese. Deschamps è in dubbio se schierarli dal 1'.