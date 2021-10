“Ha detto addio ai suoi amici ed è scomparso” Dayane Mello | si teme il peggio per Nego De Borel

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Siilper la sorte diDo, il cantante brasiliano finito nei giorni scorsi al centro di una vicenda davvero terribile: le presunte violenze verso. L’uomo èe la polizia brasiliana avrebbe già avviato le ricerche, ma siche il cantante si sia tolto la vita.Do Bore è stato appunto accusato di aver molestato (e forse stuprato)nel programma televisivo La Fazenda. Il rapper, nei giorni scorsi, dopo essere stato cacciato dal reality show proprio per via dei comportamenti avuti con l’ex di Mario Balotelli, ha minacciato il suicidio. È stata la mamma ad aver allertato le forze dell’ordine per la sparizione del cantante. Naturalmente, in ...

Advertising

ggvivv : RT @theunknovn: abbiam detto 'basta' senza dirci addio - geo_others : @anna_mitica tutti a ridere di dimaio agli esteri, ma #orlando ministro del lavoro lo vogliamo commentare? ah no, n… - missingmyboyss : RT @theunknovn: abbiam detto 'basta' senza dirci addio - escapewithnello : RT @theunknovn: abbiam detto 'basta' senza dirci addio - gnistt : RT @theunknovn: abbiam detto 'basta' senza dirci addio -

Ultime Notizie dalla rete : detto addio

Lanostratv

in parole povere, le banche dati (come l' Anagrafe tributaria ) avranno un grosso peso nell'... Diremoad Agenzia Entrate - Riscossione che sarà probabilmente assorbita direttamente da ...- 'Non credo di essermi meriato undel genere. Se hai così tanta autorità, mi guardi in faccia e mi spieghi tutto. Invece mi è statoche se non avessero risolto il contratto entro ...A 84 anni si è spento, dopo una breve malattia, Valtero Meliani detto Tripoli. Castelfranco perde un altro dei suoi personaggi più conosciuti. Meliani era il massaggiatore del Castelfranco, una delle ...Malore mentre era nell’abitazione della figlia: aveva 71 anni. I ricordi di compagni e avversari di una vita. Il sindaco Mancinelli: "La notizia mi provoca sgomento, ci siamo sentiti qualche giorno fa ...