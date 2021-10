Fedele: "Insigne non è un rigorista. In Serie A solo Dybala è fuoriclasse" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enrico Fedele, dirigente. Razzismo? "Io e i fratelli Cannavaro siamo stati oggetto di improperi che nemmeno immaginate. Maleducazione è dire poco, sono persone che non meriterebbero nemmeno di stare nella società. Sono 60 anni che sento sempre le stesse cose". Spalletti? "C'è stato uno scetticismo iniziale di molti. Una cosa è importante e l'ho fatta mia e la ripeto: questo è un Napoli cucito per Osimhen. Non esiste Insigne o altri, in assoluto è il Napoli di Osimhen. Ora il Napoli attacca all'italiana, con 2 passaggi. Basta vedere gli assist di Fabian Ruiz o Insigne. Si gioca in funzione di un giocatore che terrorizza le difese alte. Se Osimhen non viene marcato con un giocatore davanti e uno dietro, chi ci gioca a uomo perde la partita e io lo manderei ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enrico, dirigente. Razzismo? "Io e i fratelli Cannavaro siamo stati oggetto di improperi che nemmeno immaginate. Maleducazione è dire poco, sono persone che non meriterebbero nemmeno di stare nella società. Sono 60 anni che sento sempre le stesse cose". Spalletti? "C'è stato uno scetticismo iniziale di molti. Una cosa è importante e l'ho fatta mia e la ripeto: questo è un Napoli cucito per Osimhen. Non esisteo altri, in assoluto è il Napoli di Osimhen. Ora il Napoli attacca all'italiana, con 2 passaggi. Basta vedere gli assist di Fabian Ruiz o. Si gioca in funzione di un giocatore che terrorizza le difese alte. Se Osimhen non viene marcato con un giocatore davanti e uno dietro, chi ci gioca a uomo perde la partita e io lo manderei ...

