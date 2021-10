Draghi: la Nato appare meno interessata all'Europa - Serve una difesa Ue comune (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Dal punto di vista geopolitico la Nato sembra meno interessata all'Europa e ha spostato le aree di interesse ad altre parti del mondo'. Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del vertice Ue ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Dal punto di vista geopolitico lasembraall'e ha spostato le aree di interesse ad altre parti del mondo'. Lo ha detto il premier Marioal termine del vertice Ue ...

Advertising

MrLin27 : Draghi: riforma catasto non è patrimoniale. Il governo va avanti, non segue elezioni @sole24ore - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'possono i Paesi Ue coordinarsi maggiormente nelle posizioni che prendono all'interno della Nato? Questa è una ri… - yuna_hikari : Solo S4lv1ni poteva riuscire nell’impresa di prendere schiaffi persino da un uomo misurato e pacato come Draghi. - roger_0808 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'possono i Paesi Ue coordinarsi maggiormente nelle posizioni che prendono all'interno della Nato? Questa è una ri… - GianCrown : RT @ansaeuropa: Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia -