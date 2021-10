Draghi al Colle. Torna l'asse M5S-Lega Franco premier. No del Pd. Silvio spera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna l'asse M5S-Lega. Dietro le quinte le forze politiche stanno iniziando a ragionare sull'elezione del presidente della Repubblica e, passati i ballottaggi, la partita del Quirinale sarà il grande banco di prova per il Parlamento e la politica italiana. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021)l'M5S-. Dietro le quinte le forze politiche stanno iniziando a ragionare sull'elezione del presidente della Repubblica e, passati i ballottaggi, la partita del Quirinale sarà il grande banco di prova per il Parlamento e la politica italiana. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sia... Segui su affaritaliani.it

Advertising

TgLa7 : #maratonamentana #Meloni a Pd: FdI voterà #Draghi al Colle se si voterà subito - Mp2012m : RT @Capezzone: Su @atlanticomag l’analisi di @Musso___: per il Quirinale Draghi vuole…Draghi, ma il Pd no. E allora… - Mariang47614228 : RT @ItalicaTestudo: In Usa i morti per #COVID19 nel 2021 superano quelli del 2020 e #Biden crolla al 38% DOPO 8 MESI DI GOVERNO Ora si cons… - achene_paolo : RT @Capezzone: Su @atlanticomag l’analisi di @Musso___: per il Quirinale Draghi vuole…Draghi, ma il Pd no. E allora… - SoniaLaVera : RT @Musso___: Per Draghi strada in salita verso il Colle: Letta lo vuole incatenare a Chigi fino al 2023 On : @atlanticomag By : Me ?? @jim… -