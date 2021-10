Cosa prevede la riforma fiscale del governo. Draghi: “Nessuno pagherà di più o di meno” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il governo Draghi ieri ha dato il prima via libera all’attesa riforma fiscale approvando una “cornice” per i provvedimenti che dovrà adottare nei prossimi mesi, nonostante polemiche e divisioni all’interno della maggioranza. Il pacchetto di misure, che mira a ridurre e semplificare le imposte e contrastare l’evasione fiscale, era stato promesso entro luglio all’Unione Europea come parte del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), con cui l’Italia riceverà 222,1 miliardi di euro tra finanziamenti a fondo perduto e prestiti a tassi agevolati. Dopo mesi di ritardo, il consiglio dei ministri ieri ha approvato il testo della legge delega per la riforma, senza però i componenti della Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini ha infatti ritirato i propri ministri in polemica con le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilieri ha dato il prima via libera all’attesaapprovando una “cornice” per i provvedimenti che dovrà adottare nei prossimi mesi, nonostante polemiche e divisioni all’interno della maggioranza. Il pacchetto di misure, che mira a ridurre e semplificare le imposte e contrastare l’evasione, era stato promesso entro luglio all’Unione Europea come parte del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), con cui l’Italia riceverà 222,1 miliardi di euro tra finanziamenti a fondo perduto e prestiti a tassi agevolati. Dopo mesi di ritardo, il consiglio dei ministri ieri ha approvato il testo della legge delega per la, senza però i componenti della Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini ha infatti ritirato i propri ministri in polemica con le ...

Advertising

plasticambia : Il #depositocauzionale sugli imballaggi è un sistema, già in atto in diversi paesi, per incentivare la… - zazoomblog : Iva Irpef e catasto: cosa prevede la riforma delle tasse (anche sulla casa) che non convince la Lega - #Irpef… - idealista_it : Cosa prevede la riforma del catasto e cosa cambia per le tasse sugli immobili - 6RandolphCarter : @Marvin1311 @perchetendenza Manco so cosa sono i 'cuckold'. Il punto è lo stesso della Ferragni con la foto in ling… - Open_gol : Cosa prevede la riforma fiscale e del catasto che sta facendo litigare nel governo -