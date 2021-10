Chiara Ferragni, incidente mentre gioca con la piccola Vittoria: “Naso rotto”. Fedez pubblica tutto sui social (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La secondogenita dei Ferragnez, la piccola Vittoria, sta crescendo giorno dopo giorno. Nella giornata di ieri 5 ottobre, Fedez ha immortalato la figlia sul divano assieme a mamma Chiara Ferragni, intenta a giocare. Ad un certo punto, però, la bimba ha accidentalmente colpito la mamma sul Naso con il giochino che teneva in mano. Il rapper milanese ha pubblicato tutto sui social ed ha ironizzato: “Breve storia di un Naso rotto“. Più di 800 i commenti dei fan, tra cui qualcuno che ha scritto: “Mi fai venire voglia di rinoplastica” (in riferimento alla canzone dedicata da Fedez a Chiara Ferragni, il cui ritornello recita: ‘Mi fai venire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La secondogenita dei Ferragnez, la, sta crescendo giorno dopo giorno. Nella giornata di ieri 5 ottobre,ha immortalato la figlia sul divano assieme a mamma, intenta are. Ad un certo punto, però, la bimba ha accidentalmente colpito la mamma sulcon il giochino che teneva in mano. Il rapper milanese hatosuied ha ironizzato: “Breve storia di un“. Più di 800 i commenti dei fan, tra cui qualcuno che ha scritto: “Mi fai venire voglia di rinoplastica” (in riferimento alla canzone dedicata da, il cui ritornello recita: ‘Mi fai venire ...

