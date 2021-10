Celtic | class-action contro il club per presunti abusi sessuali

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un gruppo di ex calciatori di ungiovanile affiliato al, ilBoys(società oggi non più esistente), ha intentato unailper. Si tratta di uno dei primi casi in assoluto in Scozia di, dopo il cambiamento legislativo dello scorso anno, che ora rischia di costare alun risarcimento milionario. La società di Glasgow, che pure ha espresso la massima solidarietà alle vittime, ha ribadito più volte di non avere nulla a che fare con quella società, insistendo che si è sempre trattato di due entità diverse e separate. SportFace.

Un gruppo di ex calciatori di un club giovanile affiliato al Celtic, il Celtic Boys Club (società oggi non più esistente), ha intentato una class-action contro il club per presunti abusi sessuali.