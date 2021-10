«Boris», al via le riprese della quarta stagione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) René Ferretti, Stanis La Rochelle, Duccio Patané. Al fia – ufficialmente – il set di Boris, inaugurato con la foto di un ciak. Sono tornati tutti, i protagonisti della serie originale. Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Ninni Bruschetta hanno preso posto accanto ad alcune new entry, volute da Disney+ per raccontare come, con l’avvento dei social, sia cambiata la televisione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) René Ferretti, Stanis La Rochelle, Duccio Patané. Al fia – ufficialmente – il set di Boris, inaugurato con la foto di un ciak. Sono tornati tutti, i protagonisti della serie originale. Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Ninni Bruschetta hanno preso posto accanto ad alcune new entry, volute da Disney+ per raccontare come, con l’avvento dei social, sia cambiata la televisione.

