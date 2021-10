Un bug regala milioni di dollari in criptovalute agli utenti | e il ceo della piattaforma li minaccia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Avrebbe voluto che gli iscritti dessero indietro i soldi volontariamente Immaginate di svegliarvi un giorno e di trovarvi inaspettatamente 20dinel conto in banca. Sarebbe stupendo, per un attimo, ma poi capireste che quel denaro non vi appartiene legalmente e che la banca rimedierà presto all’errore. E… se la banca non potesse farlo? Ecco, quello scenario ipotetico …

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bug regala

Mashable Italia

... a cui va messo in conto qualche fastidiosoe imperfezioni di varia natura. Avevo poco più di ... applicando la filosofia del "pensare prima di premere il grilletto" anche a un gunplay che...In tal senso, la direzione artisticadegli scorci suggestivi, in grado non solo di regalare ... Al netto di qualcheriscontrato qua e là che però non ha minato la nostra esperienza, siamo di ...Un bug relativo a una piattaforma legata al mondo delle criptovalute ha regalato 90 milioni di dollari agli utenti. Analizziamo l'assurda storia.Compound ha distribuito per sbaglio oltre 90 milioni di dollari a diversi utenti. Ora chiedono a chi li ha ricevuti di restituirli.