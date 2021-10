Steve Jobs, 10 anni fa la morte del genio creativo, informatico e imprenditoriale. E Cook disse: “Sarà sempre nel Dna di Apple” (Di martedì 5 ottobre 2021) Simbolo di innovazione e creatività, Steve Jobs – morto 10 anni fa – continua a lasciare il suo segno su Apple anche nel presente, dopo averla guidata come amministratore delegato fino all’agosto del 2011. In molti sostengono che sia ancora merito della sua visione e del suo lascito se il colosso di Cupertino (di cui è stato cofondatore) continua ad essere un punto riferimento in diversi settori, dagli smartphone ai computer. In effetti il genio creativo, informatico e imprenditoriale ha introdotto prodotti di successo ed è stato tra i primi ad intuire le potenzialità del mouse e dell’interfaccia grafica basata sull’impiego di icone e finestre. Idee che nel 2007 gli sono valse, non a caso, un posto tra i 25 uomini d’affari più potenti del mondo secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Simbolo di innovazione e creatività,– morto 10fa – continua a lasciare il suo segno suanche nel presente, dopo averla guidata come amministratore delegato fino all’agosto del 2011. In molti sostengono che sia ancora merito della sua visione e del suo lascito se il colosso di Cupertino (di cui è stato cofondatore) continua ad essere un punto riferimento in diversi settori, dagli smartphone ai computer. In effetti ilha introdotto prodotti di successo ed è stato tra i primi ad intuire le potenzialità del mouse e dell’interfaccia grafica basata sull’impiego di icone e finestre. Idee che nel 2007 gli sono valse, non a caso, un posto tra i 25 uomini d’affari più potenti del mondo secondo ...

