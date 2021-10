SQUARE ENIX E DISNEY annunciano l’arrivo della serie Kingdom Hearts su Nintendo Switch (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts ormai alle porte nel 2022, oggi SQUARE ENIX® e DISNEY hanno annunciato che le cloud version dei 10 magici titoli di quest’amatissima serie di action RPG arriveranno finalmente su Nintendo Switch. Le versioni in streaming dei giochi di Kingdom Hearts potranno essere acquistate individualmente o all’interno di una collection completa. Kingdom Hearts è opera del leggendario game director Tetsuya Nomura, ed è stato pubblicato da SQUARE ENIX nel 2002. Da allora la serie ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori su Nintendo ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il ventesimo anniversario diormai alle porte nel 2022, oggi® ehanno annunciato che le cloud version dei 10 magici titoli di quest’amatissimadi action RPG arriveranno finalmente su. Le versioni in streaming dei giochi dipotranno essere acquistate individualmente o all’interno di una collection completa.è opera del leggendario game director Tetsuya Nomura, ed è stato pubblicato danel 2002. Da allora laha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori su...

Ultime Notizie dalla rete : SQUARE ENIX Kingdom Hearts: tre giochi in arrivo su Switch in cloud Poco fa è stato annunciato il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, Sora , ma non è l'unico annuncio di oggi che lega la saga di Kingdom Hearts e Nintendo . Square Enix ha infatti annunciato che tre giochi della serie arriveranno su Switch, in versione cloud. Si tratta di: KINGDOM HEARTS - HD 1.5 + 2.5 ReMIX - Cloud Version KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final ...

Kingdom Hearts, tutta la saga arriva su Switch (e su Smash)! Il franchise di Square Enix era già stato protagonista delle ultime Olimpiadi in un certo senso, quando la colonna sonora di Kingdom Hearts ha accompagnato l'ingresso degli atleti . Quindi, al grido ...

Square Enix rivela cosa mostrerà al Tokyo Game Show vigamusmagazine SQUARE ENIX E DISNEY annunciano l’arrivo della serie Kingdom Hearts su Nintendo Switch Con il ventesimo anniversario di KINGDOM HEARTS ormai alle porte nel 2022, oggi SQUARE ENIX® e Disney hanno annunciato che le cloud version dei 10 magici ...

Kingdom Hearts verso il 20° anniversario: nuovo trailer e tante iniziative L'anno prossimo la saga di Kingdom Hearts festeggerà il suo ventesimo anniversario, e Square Enix ha preparato numerose iniziative.

