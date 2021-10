Se per gli Emirati è ora di parlare con Turchia e Iran (Di martedì 5 ottobre 2021) Parlando alla World Policy Conference ospitata ad Abu Dhabi, il consigliere per la politica estera della casa regnante Emiratina, Anwar Gargash, ha detto che gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando il modo per appianare divergenze storiche con la Turchia e l’Iran. Gargash ha spiegato che davanti al disimpegno americano dalla regione e alle tensioni crescenti tra Washington e Pechino, il Golfo deve evitare ulteriori confronti interni e iniziare a gestire le questioni regionali in modo più proficuo – ossia attraverso il dialogo. È la rappresentazione pratica di quanto sta succedendo nel Mediterraneo allargato, la cosiddetta area Middle East and North Africa secondo la dottrina statunitense: ossia un progressivo allineamento di carattere più tattico che strategico. Fare di necessità virtù, davanti a “un vuoto che è sempre ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Parlando alla World Policy Conference ospitata ad Abu Dhabi, il consigliere per la politica estera della casa regnantena, Anwar Gargash, ha detto che gliArabi Uniti stanno cercando il modo per appianare divergenze storiche con lae l’. Gargash ha spiegato che davanti al disimpegno americano dalla regione e alle tensioni crescenti tra Washington e Pechino, il Golfo deve evitare ulteriori confronti interni e iniziare a gestire le questioni regionali in modo più proficuo – ossia attraverso il dialogo. È la rappresentazione pratica di quanto sta succedendo nel Mediterraneo allargato, la cosiddetta area Middle East and North Africa secondo la dottrina statunitense: ossia un progressivo allineamento di carattere più tattico che strategico. Fare di necessità virtù, davanti a “un vuoto che è sempre ...

