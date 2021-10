Salvini “Delega fiscale non è oroscopo, cambiare metodo” (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il non voto della Lega alla Delega fiscale è perchè non contiene quello che c’era negli accordi. I ministri della Lega non possono avere un documento così importante in mano alle 13.30 per discuterlo alle 14. Non stiamo parlando dell’oroscopo, stiamo parlando della legge Delega sulla riforma fiscale: Imu, Iva, Irap, Irpef, Catasto, Flat tax”. Così, in conferenza stampa, il leader della Lega Matteo Salvini, in merito all’assenza dei ministri della Lega in Cdm.“Non è possibile avere mezz’ora di tempo – aggiunge – per esaminare il futuro degli italiani, occorre un cambio di modalità operativa. Nel merito c’è qualcosa che non era stato deciso in Parlamento, ovvero la riforma del catasto. I dati dicono che l’Imu oggi pesa per 22 miliardi e la tassa sulla casa per 40 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il non voto della Lega allaè perchè non contiene quello che c’era negli accordi. I ministri della Lega non possono avere un documento così importante in mano alle 13.30 per discuterlo alle 14. Non stiamo parlando dell’, stiamo parlando della leggesulla riforma: Imu, Iva, Irap, Irpef, Catasto, Flat tax”. Così, in conferenza stampa, il leader della Lega Matteo, in merito all’assenza dei ministri della Lega in Cdm.“Non è possibile avere mezz’ora di tempo – aggiunge – per esaminare il futuro degli italiani, occorre un cambio di modalità operativa. Nel merito c’è qualcosa che non era stato deciso in Parlamento, ovvero la riforma del catasto. I dati dicono che l’Imu oggi pesa per 22 miliardi e la tassa sulla casa per 40 ...

