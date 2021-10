OPA Cattolica, adesioni al 05/10/2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni Cattolica, risulta che oggi, 5 ottobre 2021, sono state presentate 638 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 2.082, pari allo 0,00119% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 4 ottobre 2021, termina il prossimo 29 ottobre 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Cattolica acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni, risulta che oggi, 5 ottobre, sono state presentate 638 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste disono a quota 2.082, pari allo 0,00119% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 4 ottobre, termina il prossimo 29 ottobre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobrenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Advertising

MilanoFinanza : Generali, il titolo Cattolica sopra l'opa - zazoomblog : OPA Cattolica adesioni al 04-10-2021 - #Cattolica #adesioni #04-10-2021 - FIRSTonlineTwit : La scorsa settimana il consiglio di amministrazione di Cattolica ha però spento gli ardori degli investitori. - MilanoFinanza : L'euro rimbalza sul dollaro. Stabile Generali nel giorno in cui inizia l'opa su Cattolica - MilanoFinanza : Borse Ue attese in cauto rialzo in avvio di settimana. Al via l'opa di Generali su Cattolica -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Cattolica OPA Cattolica, adesioni al 05/10/2021 Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto ( OPA ) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni Cattolica , risulta che oggi, 5 ottobre 2021, sono state presentate 638 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente ...

Agenda economica del 6 ottobre 2021 BORSA ITALIANA Dati finanziari esercizio 2020/2021 S. S. Lazio (Consiglio di sorveglianza). OPA Prosegue l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di Generali su Cattolica Assicurazioni . L'operazione terminerà il 29 ottobre 2021. Aumenti di capitale In corso l'aumento di ...

OPA Cattolica, adesioni al 04/10/2021 Teleborsa Cattolica Ass. – Il prezzo (7,03 euro) resta sopra il corrispettivo dell’Opa (6,75 euro) Cattolica poco mossa a Piazza Affari nel giorno dell’avvio dell’Opa promossa da Generali. Intorno alle 09:50 il titolo viaggia sulla parità a 7,03 euro, con il prezzo che si mantiene sopra quello dell ...

opa cattolica Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto ( OPA ) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni Cattolica , risulta che oggi, 4 ottobre 2021, sono st ...

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni, risulta che oggi, 5 ottobre 2021, sono state presentate 638 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente ...BORSA ITALIANA Dati finanziari esercizio 2020/2021 S. S. Lazio (Consiglio di sorveglianza).Prosegue l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di Generali suAssicurazioni . L'operazione terminerà il 29 ottobre 2021. Aumenti di capitale In corso l'aumento di ...Cattolica poco mossa a Piazza Affari nel giorno dell’avvio dell’Opa promossa da Generali. Intorno alle 09:50 il titolo viaggia sulla parità a 7,03 euro, con il prezzo che si mantiene sopra quello dell ...Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto ( OPA ) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni Cattolica , risulta che oggi, 4 ottobre 2021, sono st ...