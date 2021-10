Lucas e Theo Hernandez: «Un sogno essere insieme in nazionale» (Di martedì 5 ottobre 2021) “È un orgoglio, un piacere essere qui insieme. È un momento che non si può immaginare”. Parola di Lucas e Theo Hernandez terzini di Bayern Monaco e Milan per la prima volta convocati insieme nella nazionale francese dal ct Didier Deschamps. “Quando sei piccolo sogni di giocare a calcio a livello professionistico e raggiungere i Blues. Ma non avremmo mai pensato di farlo insieme, è un momento eccezionale. Spero di divertirmi con lui e soprattutto con la mia famiglia”, ha dichiarato Lucas il veterano della nazionale tra i due. “Mia madre, mio zio saranno tutti contenti di vederci qui insieme. Ma ora dobbiamo lavorare, ci aiuteremo a vicenda”, ha dichiarato invece il milanista Theo dal ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) “È un orgoglio, un piacerequi. È un momento che non si può immaginare”. Parola diterzini di Bayern Monaco e Milan per la prima volta convocatinellafrancese dal ct Didier Deschamps. “Quando sei piccolo sogni di giocare a calcio a livello professionistico e raggiungere i Blues. Ma non avremmo mai pensato di farlo, è un momento eccezionale. Spero di divertirmi con lui e soprattutto con la mia famiglia”, ha dichiaratoil veterano dellatra i due. “Mia madre, mio zio saranno tutti contenti di vederci qui. Ma ora dobbiamo lavorare, ci aiuteremo a vicenda”, ha dichiarato invece il milanistadal ...

