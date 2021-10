Jennifer Lawrence e Amy Schumer insieme per il diritto all’aborto (Di martedì 5 ottobre 2021) Le attrici Jennifer Lawrence e Amy Schumer hanno preso parte alla manifestazione di New York per il diritto all’aborto negli USA. Il Rally for Abortion Justice si è svolto in diverse città statunitensi, dove esistono ancora notevoli limitazioni legali all’aborto. Su Instagram l’attrice e comica Amy Schumer ha postato la foto che ritrae lei e Jennifer mentre partecipano alla manifestazione. La descrizione recita: “io non ho l’utero e lei è incinta, ma siamo qui“. Jennifer Lawrence e Amy Schumer: vite diverse ma unite per le donne Alla manifestazione di New York Jennifer Lawrence e Amy Schumer hanno marciato insieme a migliaia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Le attricie Amyhanno preso parte alla manifestazione di New York per ilnegli USA. Il Rally for Abortion Justice si è svolto in diverse città statunitensi, dove esistono ancora notevoli limitazioni legali. Su Instagram l’attrice e comica Amyha postato la foto che ritrae lei ementre partecipano alla manifestazione. La descrizione recita: “io non ho l’utero e lei è incinta, ma siamo qui“.e Amy: vite diverse ma unite per le donne Alla manifestazione di New Yorke Amyhanno marciatoa migliaia di ...

