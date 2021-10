Il residuo blackout WhatsApp ora conferma le cause dei problemi di ieri

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ci sono ancora segnalazioni sulche dobbiamo prendere in esame ora, in quanto iriscontrati con l’app nella giornata di lunedì non sono del tutto superati. Premesso che la situazione sia apparsa in deciso miglioramento a partire de mezzanotte, come si può notare anche attraverso la curva delle segnalazioni di anomalie che ci restituisce Down Detector, effettivamente non tutti allo stato attuale appaiono in grado di inviare e ricevere messaggi come al solito. Una situazione, quella che vi sto scrivendo, che a conti fattiautomaticamente alcune teorie sul, ancora riscontrato ora. Tutto ruota attorno alegati ai DNS, come del resto vi avevamo anticipato con il nostro articolo pubblicato in prima serata. Per ...