Guatemala: 11 infermiere rapite e picchiate da un gruppo no - vax (Di martedì 5 ottobre 2021) Momenti di terrore per 11 infermiere in un villaggio del nord del Guatemala che sono state rapite e picchiate per sette ore da un gruppo di no - vax inferociti. Lo riporta la Bbc. Gli operatori ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) Momenti di terrore per 11in un villaggio del nord delche sono stateper sette ore da undi no - vax inferociti. Lo riporta la Bbc. Gli operatori ...

