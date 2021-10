Fisco, Draghi: “Assenza della Lega in Cdm? Gesto serio, per implicazioni aspettiamo Salvini. Ci sono diversità di vedute, ma governo va avanti” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ci sono diversità di vedute ma l’azione di governo è andata avanti, non è stata interrotta e credo ci saranno molte altre occasioni di scambio in Parlamento su questa legge e sui decreti deLegati. È di per sé un Gesto serio ma quali siano le sue implicazioni bisogna aspettare cosa dice la Lega“. Lo ha detto il presidente Mario Draghi rispondendo ai cronisti che in conferenza stampa gli chiedevano un commento sull’Assenza della Lega in consiglio dei ministri. E se questo episodio non debba portare a una verifica o addirittura a una crisi di governo. “L’Assenza della Lega in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Cidima l’azione diè andata, non è stata interrotta e credo ci saranno molte altre occasioni di scambio in Parlamento su questa legge e sui decreti deti. È di per sé unma quali siano le suebisogna aspettare cosa dice la“. Lo ha detto il presidente Mariorispondendo ai cronisti che in conferenza stampa gli chiedevano un commento sull’in consiglio dei ministri. E se questo episodio non debba portare a una verifica o addirittura a una crisi di. “L’in ...

