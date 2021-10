Bonus terme 2021, domande dall'8 novembre: a chi spetta e come richiederlo (Di martedì 5 ottobre 2021) Pubblicato il 5 agosto in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 1° agosto 2021 recante i criteri e le modalità attuative dei "buoni per l'acquisto di servizi termali" detto anche " ... Leggi su leggioggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Pubblicato il 5 agosto in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 1° agostorecante i criteri e le modalità attuative dei "buoni per l'acquisto di servizi termali" detto anche " ...

