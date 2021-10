Android 12 sui primi smartphone Xiaomi, su quali altri Redmi e POCO (Di martedì 5 ottobre 2021) Android 12 è praticamente realtà per i primi smartphone Xiaomi. Da poche ore Google ha annunciato di aver rilasciato il codice sorgente dell’ultima versione del suo sistema operativo per l’Android Open Source Project (AOSP). Questo vuol dire averne ufficializzato il rilascio in via definitiva. I primi ad essere attualizzati saranno i Google Pixel ma anche altri dispositivi di brand che si affidano all’OS di Big G. Xiaomi è intenzionata a non perdere neanche un po’ di tempo e dunque già preannuncia la sua specifica strategia software. Sono già stati annunciati in queste ore i nomi degli smartphone Xiaomi che riceveranno la beta pubblica di Android 12 in un primo lotto, dunque fin da ora. Si tratta ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)12 è praticamente realtà per i. Da poche ore Google ha annunciato di aver rilasciato il codice sorgente dell’ultima versione del suo sistema operativo per l’Open Source Project (AOSP). Questo vuol dire averne ufficializzato il rilascio in via definitiva. Iad essere attualizzati saranno i Google Pixel ma anchedispositivi di brand che si affidano all’OS di Big G.è intenzionata a non perdere neanche un po’ di tempo e dunque già preannuncia la sua specifica strategia software. Sono già stati annunciati in queste ore i nomi degliche riceveranno la beta pubblica di12 in un primo lotto, dunque fin da ora. Si tratta ...

