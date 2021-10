A Rimini il candidato sindaco No - Vax prende il 4,1%, doppia M5s e entra in consiglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Un brutto segnale: oltre a Trieste, il movimento no - vax riesce ad accaparrarsi un posto anche nel consiglio comunale di Rimini alle ultime elezioni amministrative. Qua il movimento per la libertà ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Un brutto segnale: oltre a Trieste, il movimento no - vax riesce ad accaparrarsi un posto anche nelcomunale dialle ultime elezioni amministrative. Qua il movimento per la libertà ...

Advertising

globalistIT : - GIOVANNISETTAN1 : @alice_561 @g_giuseppina ma come fa la buonista e poi se un candidato non è di Rimini (ma lo era!!!) fai la razzista? - alice_561 : @GIOVANNISETTAN1 @g_giuseppina Chissenefrega dell’altro candidato sindaco, non era nemmeno di Rimini, io ho sempre… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Jamil Sadegholvaad, 49 anni, padre iraniano e madre riminese, candidato del centrosinistra, ieri è stato eletto sindaco di #Rim… - rimininewsgaia : Il candidato delle destre è lontanissimo al 22,5% -