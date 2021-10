WhatsApp, il 'down più lungo di sempre': una squadra resetta manualmente i server Facebook (Di martedì 5 ottobre 2021) In Italia sono le 17.30 di lunedì 4 ottobre quando Facebook, WhatsApp e Instagram smettono di funzionare. Non è certo la prima volta che alle piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg accade ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021) In Italia sono le 17.30 di lunedì 4 ottobre quandoe Instagram smettono di funzionare. Non è certo la prima volta che alle piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg accade ...

