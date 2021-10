Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 12:30 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Viabilità DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SU VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI GROTTA PERFETTA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE QUI, NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI Roma, IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA SCOLASTICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S, E’ SOSPESO FINO A DOMANI 5 OTTOBRE. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021)DEL 4 OTTOBREORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLATraffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASU VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI GROTTA PERFETTA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE QUI, NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI, IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA SCOLASTICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S, E’ SOSPESO FINO A DOMANI 5 OTTOBRE. ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maltempo, allagamenti a Rossiglione. Massi sulla statale del Turchino Viabilità interdetta. Forti allagamenti vengono segnalati in località Giro dell'Orso, via fratelli Pesce, via Airenta e via Roma. Problemi anche al cavalcavia di Sant'Anna al Superiore e dal ...

