Un club di Serie A conferma l’allenatore a rischio. Summit per analizzare tutti gli errori (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lo Spezia non cambia, si va avanti con Thiago Motta. La società si confronterà con il tecnico per analizzare il momento, consapevole del fatto che ci siano degli aspetti da cambiare. Contro l’Hellas Verona è stata una partita negativa sotto molti aspetti: gioco, intensità, reazione. Motta dovrà sistemare l’intera fase difensiva e verrà fatta anche una riflessione sulla titolarità di Zoet, non molto convincente in questo avvio. Le parti discuteranno anche della preparazione e di come cercar di evitare da qui in avanti stop e problematiche relative alla tenuta fisica per infortuni muscolari. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lo Spezia non cambia, si va avanti con Thiago Motta. La società si confronterà con il tecnico peril momento, consapevole del fatto che ci siano degli aspetti da cambiare. Contro l’Hellas Verona è stata una partita negativa sotto molti aspetti: gioco, intensità, reazione. Motta dovrà sistemare l’intera fase difensiva e verrà fatta anche una riflessione sulla titolarità di Zoet, non molto convincente in questo avvio. Le parti discuteranno anche della preparazione e di come cercar di evitare da qui in avanti stop e problematiche relative alla tenuta fisica per infortuni muscolari. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

DiMarzio : L’#Atalanta presentò un’offerta ufficiale al #PSG e altri due club di #SerieA provarono a prenderlo in prestito. Il… - sportface2016 : #Inter, giallo sui 250 milioni prestati da Oaktree: solamente 50 nelle casse del club - Gazzetta_it : Smaila: 'Milan, vinciamo lo scudetto'. Poi l'appello: 'Silvio, riprendi il club' - Lil77Gen : RT @DiMarzio: L’#Atalanta presentò un’offerta ufficiale al #PSG e altri due club di #SerieA provarono a prenderlo in prestito. Il retroscen… - RugbyAnzioClub : In attesa di conoscere il calendario della serie C, on line tutti gli appuntamenti previsti per tutte le categorie… -