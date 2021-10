Ranieri torna in Inghilterra: ora è ufficiale, allenerà il Watford (Di lunedì 4 ottobre 2021) Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Watford, e ritrova un pezzo di tricolore nella famiglia Pozzo, che come già raccontato da Gazzetta nella giornata di ieri, è finalmente ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Claudioè ufficialmente il nuovo allenatore del, e ritrova un pezzo di tricolore nella famiglia Pozzo, che come già raccontato da Gazzetta nella giornata di ieri, è finalmente ...

Advertising

DiMarzio : Sir Claudio #Ranieri torna in #PremierLeague, dal miracolo #Leicester alla nuova sfida al #Watford - CB_Ignoranza : Sir Claudio Ranieri torna in Premier League, al Watford. Quasi quasi ci puntiamo sul Watford Campione d’Inghilter… - LittleD30993812 : RT @cmdotcom: 'Benvenuto Claudio': UFFICIALE; #Ranieri torna in Premier, allenerà il #Watford - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Ranieri torna in Inghilterra: ora è ufficiale, allenerà il Watford #Premier - sportli26181512 : Watford, ufficiale Claudio Ranieri: l'ex Chelsea e Leicester torna in Premier: L'allenatore italiano, che ha guidat… -