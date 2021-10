Minorenni scappano a bordo di un’auto rubata | poi si gettano nel Serio | presi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nembro. Nella notte tra domenica e lunedì i militari della Stazione di Alzano Lombardo, unitamente ai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Bergamo, sono stati impegnati in un’operazione al termine della quale hanno denunciato 4 ragazzi: due per ricettazione e due per furto. Nel corso di un servizio di controllo del territorio nel comune di Nembro, hanno notato una monovolume transitare a velocità sostenuta con atre persone dall’apparente giovane età: l’auto, a seguito di un rapido controllo, è risultata. Il conducente non ha ottemperato all’alt che gli era stato intimato, ed è iniziato l’inseguimento: la fuga è proseguita per le vie del paese fino a giungere alle porte di Albino. Lì, i tre hanno abbandonato l’autovettura e, mentre uno di loro è stato subito fermato, gli altri due hanno tentato una ...