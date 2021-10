Michetti festeggia una vittoria di Pirro. E già pensa a includere Calenda

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il riassunto della giornata è tutto in quel sorriso. Enricoalza i pollici e spara: “Squadra che vince non si cambia”. È raggiante. In vena di battute: “Le periferie? Hanno votato poco, ma hanno votato bene”. Alle 20, quando entra al suo comitato elettorale alla Garbatella, si capisce subito. È sollevato, felice, soave. Perché qualsiasi cosa accadrà tra due settimane al ballottaggio una cosa è certa: non è stato lui il fallimento del centrodestra di queste elezioni amministrative. La giornata non era cominciata benissimo. I deludenti risultati del centrodestra in tutta Italia – con le dèbacle a Torino, Milano, Bologna e Napoli – si affiancavano ai preoccupanti exit-poll della Capitale:a rischio sorpasso, con Roberto Gualtieri a un soffio. Tra i dirigenti di Fratelli d’Italia presenti – Fabio Rampelli, Paolo Trancassini, Francesco ...

Ultime Notizie dalla rete : Michetti festeggia

Risultati elezioni Roma 2021/ Diretta,vs Gualtieri. Raggi: "No indicazioni" Michele De Pascale: 'Il dato ci sembra ormai consolidato e ci dà una responsabilità enorme: quella non ...Non,invece, Luigi De Magistris , che però non ha espresso rimpianti per il "terzo posto" ... (Aggiornamento di MB) Risultati elezioni Roma 2021/ Diretta,vs Gualtieri. Raggi: "No ...Prima lo spavento, poi il sollievo. "Siamo in testa, il nostro progetto è stato ritenuto il migliore", dice il candidato del centrodestra. Ma i suoi guardano già al leader di Azione in vista del ballo ...Boom di Fratelli d’Italia a Roma, il partito guidato da Giorgia Meloni è il primo nella Capitale con una percentuale vicina al 18%. La ...