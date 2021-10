Gordon Ramsay | sua figlia è stata vittima di un’aggressione sessuale

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Laventunenne diha raccontato di aver subito un'aggressionee di aver dovuto affrontare un lungo percorso per superare il trauma.ha recentemente rivelato che suaHolly, 21 anni, ha attraversato un "periodo molto difficile" dopo esseredi un'aggressionea soli diciotto anni. In una nuova intervista con sua moglie Tana, il famoso chef ha parlato di come suasiain grado di elaborare l'esperienza traumatica grazie alla sua forza e al sostegno della famiglia. Il padre ha elogiato ladurante l'ultimo episodio del suo podcast, intitolato 21 & Over, dicendo che "Holly ha passato ...

La cucina greca migliore della cucina italiana ? Un'eresia per moltissime persone, eppure uno tra gli chef più famosi al mondo ne è convinto: lui è, che nel corso di una puntata del nuovo show ', Gino and Fred Go Greek! ' lo ha dichiarato senza mezzi termini. 'Onestamente, penso che la cucina greca sia migliore della cucina ...' Holly ha avuto un momento molto difficile . Ha affrontato questi problemi e ora è ad un ottimo punto di svolta' così, il noto chefha elogiato sua figlia Holly per aver superato due aggressioni sessuali che l'hanno costretta a cercare aiuto in un ospedale psichiatrico . Come riporta il The Sun, la ventunenne ha ...Nella prima puntata della docuserie «Gordon, Gino & Fred Go Greek», il popolare chef britannico ha ricordato della volta in cui preparò una terrina di porri e un branzino per la principessa del Galles ...«Holly ha avuto un momento molto difficile. Ha affrontato questi problemi e ora è ad un ottimo punto di svolta» così, il noto chef Gordon Ramsay ha elogiato ...