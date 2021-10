Genoa, Ballardini in difficoltà: l’idea della nuova proprietà sull’allenatore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Genoa è in difficoltà e lo sembra anche Davide Ballardini, l’allenatore però non sarebbe a rischio esonero La sconfitta in casa della Salernitana ha accesso la spia dell’allarme in casa Genoa. La squadra è in difficoltà e per la prima anche Davide Ballardini, l’uomo dei miracoli rossoblù, sembra in affanno. Il tecnico fatica a trovare una quadra e in questo inizio di stagione ha già schierato ben 27 calciatori differenti. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, la nuova proprietà del Genoa sembra orientata a dare fiducia a Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilè ine lo sembra anche Davide, l’allenatore però non sarebbe a rischio esonero La sconfitta in casaSalernitana ha accesso la spia dell’allarme in casa. La squadra è ine per la prima anche Davide, l’uomo dei miracoli rossoblù, sembra in affanno. Il tecnico fatica a trovare una quadra e in questo inizio di stagione ha già schierato ben 27 calciatori differenti. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, ladelsembra orientata a dare fiducia a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

