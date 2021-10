Elisa Giulia De Sabbata sindaco di Majano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elisa Giulia De Sabbata, appoggiata da Majano Attiva, Impegno per Majano – Par Maian, è stata eletta sindaco del Comune di Majano con 1.732 voti, pari al 82,09 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: – Patrick Pierre Bortolotti (Destra Unita) con il 17,91 per cento dei voti (378) Leggi su udine20 (Di lunedì 4 ottobre 2021)De, appoggiata daAttiva, Impegno per– Par Maian, è stata elettadel Comune dicon 1.732 voti, pari al 82,09 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: – Patrick Pierre Bortolotti (Destra Unita) con il 17,91 per cento dei voti (378)

Advertising

udine20 : Elisa Giulia De Sabbata sindaco di Majano - - regioneFVGit : #ElezioniFVG: Elisa Giulia De Sabbata, Majano Attiva, Impegno per Majano - Par Maian, è stata eletta sindaco del Co… - ypurpuraa : @winterretniw666 @__elisa________ assolutamente questo sono d’accordo, pero fare ora a pezzi Dario perché raccomand… - _elisa_________ : @iosonoestanca Ma giulia non aveva detto che non le conosceva?? - verobicchiere : allora simo palloncino noe giulia mez soltantoesse libera elisa e camilla (?) il gruppo che preferiscono sono le Fl… -