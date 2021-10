Elezioni Bologna | verso exploit della sardina Santori

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) -, Mattia, candidato delle Sardine nella lista del Pd, sarebbe il nome più votato dello schieramento, mentre procede lo spoglio, per ora relativo a circa metà delle sezioni elettorali del capoluogo felsineo. E' quanto apprende AdnKronos da fonti parlamentari. Per il leader del movimento antagonista al sovranismo, nato proprio anel 2019, durante le regionali di novembre, si sarebbero registrati già oltre mille voti di preferenza.

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Bologna

Lecomunali dell'era Covid danno nelle grandi citt un vincitore certo: a Milano incassa il bis di Giuseppe Sala, a Napoli fa il pieno Gaetano Manfredi, e avola Matteo Lepore, nelle ...Vittorio Feltri è stato ospite di Stasera Italia su Rete 4 per commentare i risultati delleamministrative. Risultati ancora parziali, anche se ormai lo scenario è ben delineato e non ...,...Elezioni a Bologna, Mattia Santori, candidato delle Sardine nella lista del Pd, sarebbe il nome più votato dello schieramento, mentre procede lo spoglio, per ora relativo a circa metà delle sezioni el ...Nelle elezioni amministrative 2021, quando ancora è in corso lo spoglio, si profila una vittoria netta al primo turno del centrosinistra a Milano, Napoli e Bologna.