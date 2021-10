Covid oggi Piemonte, 78 contagi e 2 morti: bollettino 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 78 i contagi da Covid 19 in Piemonte oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 44 dopo test antigenico) sono pari allo 0.5% di 15.968 tamponi eseguiti, di cui 13.076 antigenici. Dei 78 contagi, gli asintomatici sono 45 (57,7%). I casi sono 45 di screening, 22 contatti di caso, 11 con indagine in corso. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 191 (+ 2rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.310. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.208.775(+ 15.968 rispetto a ieri), di cui 2.196.651 risultati negativi. Due decessi di persona positiva al test del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 78 ida19 in, 42021, secondo numeri e dati deldella regione. Si registrano 2. I nuovi casi (di cui 44 dopo test antigenico) sono pari allo 0.5% di 15.968 tamponi eseguiti, di cui 13.076 antigenici. Dei 78, gli asintomatici sono 45 (57,7%). I casi sono 45 di screening, 22 contatti di caso, 11 con indagine in corso. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 191 (+ 2rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.310. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.208.775(+ 15.968 rispetto a ieri), di cui 2.196.651 risultati negativi. Due decessi di persona positiva al test del ...

