Covid, boom di contagi in Alaska. L'allarme dei medici: «Troppi No Vax, costretti a scegliere chi curare e chi lasciar morire» (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Siamo pressati al punto da dover decidere su chi curare e chi lasciar morire». La testimonianza arriva dal Providence Alaska Medical Center di Anchorage, colpito da un'ondata di positivi a Covid-19 che sembra non riuscire ad arrestarsi. La situazione descritta dal dottor Steven Floerchinger è drammatica e parla di una lotta all'ultimo respiro tra pazienti che chiedono di essere ricoverati e curati. «Si mettono in fila per prendere l'ultimo posto in terapia intensiva, in una delle ultime notti in servizio abbiamo dovuto scegliere». Floerchinger racconta di una riunione con i suoi colleghi per una decisione che mai avrebbero pensato di dover prendere. «La discussione è stata su chi aveva maggiore possibilità di salvarsi tra due persone in attesa al pronto soccorso», continua il medico.

