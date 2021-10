Borsa: l'Europa torna in rosso, corrono i petroliferi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte ( - 0,8%), seguita da Parigi ( - 0,5%), Londra ( - 0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte ( - 0,8%), seguita da Parigi ( - 0,5%), Londra ( - 0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude in rosso: Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,6%), Londra (-0,2%) - fisco24_info : Borsa: l'Europa torna in rosso, corrono i petroliferi: Giù banche e auto, molto male i semiconduttori. Su le utility - fisco24_info : Borsa: l'Europa tiene con Wall Street aperta in calo: Corrono petroliferi con decisioni Opec plus. Bene molte banche - CorriereQ : Borsa: Europa annulla ribassi, a Milano bene Eni e Amplifon - ForexOnlineMeIt : Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa - Borsa Italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Milano torna in calo ( - 0,5%), male le banche Spiccano, come nel resto d'Europa, i petroliferi, dall'impiantistica di Tenaris (+3%) a Saipem (+3,3%9 e Eni (+1,5%). Bene Tim (+1,7%) e Cnh (+1,6%). Guadagni per Enel (+0,3%), alcune utility, come ...

Borsa: l'Europa torna in rosso, corrono i petroliferi Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte ( - 0,8%), seguita da Parigi ( - 0,5%), Londra ( - 0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della ...

Borsa: Europa parte in calo, Francoforte cede lo 0,6% ANSA Nuova Europa Sbarco in Borsa entro la fine dell'anno La Casa svedese punta a raccogliere almeno 2,5 miliardi di euro, ma non ha fornito indicazioni sul numero delle azioni a disposizione degli investitori e il relativo prezzo ...

Borsa: l'Europa torna in rosso, corrono i petroliferi Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte (-0,8%), seguita da Parigi (-0,5%), Londra (-0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della disoccupazione di ...

Spiccano, come nel resto d', i petroliferi, dall'impiantistica di Tenaris (+3%) a Saipem (+3,3%9 e Eni (+1,5%). Bene Tim (+1,7%) e Cnh (+1,6%). Guadagni per Enel (+0,3%), alcune utility, come ...Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte ( - 0,8%), seguita da Parigi ( - 0,5%), Londra ( - 0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della ...La Casa svedese punta a raccogliere almeno 2,5 miliardi di euro, ma non ha fornito indicazioni sul numero delle azioni a disposizione degli investitori e il relativo prezzo ...Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte (-0,8%), seguita da Parigi (-0,5%), Londra (-0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della disoccupazione di ...