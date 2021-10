Atac | con guardie giurate su autobus più sicurezza e controlli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – Dopo il ritorno da maggio scorso del servizio di verifica, interrotto per oltre un anno a causa della pandemia,intensifica il proprio impegno per lae il rispetto delle regole a bordo dei mezzi pubblici. Piùcon le GPG. Durante il servizio alcune squadre impegnate nella verifica dei titoli di viaggio saranno affiancate, in via sperimentale, da una GPG (Guardia Particolare Giurata). La decisione, già anticipata ai rappresentanti dei lavoratori, contribuirà a migliorare il livello generale dellasulle vetture. Allo scopo di informare tutti i cittadini e i clienti del trasporto pubblico di questa iniziativa,lancerà una apposita campagna di comunicazione. Risalgono i ricavi commerciali. Dal 19 maggio, giorno della ripresa dei servizi di verifica, al 31 ...