Adani: “Nel secondo tempo contro il Torino abbiamo visto la miglior Juventus in stagione” (Di martedì 5 ottobre 2021) “In questa stagione la Juventus non aveva mai giocato bene come nel secondo tempo contro il Torino. Hanno giocato per tutto il tempo nella metà campo avversaria, trovando il gol con giocate di qualità“. Non ha dubbi Lele Adani, che sulle frequenze della BoboTv ha commentato il periodo che sta vivendo la Juventus: “Ha vinto contro Chelsea e Torino con merito e tenendo la porta inviolata. Che piaccia o no è la squadra del suo allenatore. Basterà per arrivare in fondo in Italia e in Europa? I giocatori saranno contenti di difendere e ripartire in contropiede? Domande lecite“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) “In questalanon aveva mai giocato bene come nelil. Hanno giocato per tutto ilnella metà campo avversaria, trovando il gol con giocate di qualità“. Non ha dubbi Lele, che sulle frequenze della BoboTv ha commentato il periodo che sta vivendo la: “Ha vintoChelsea econ merito e tenendo la porta inviolata. Che piaccia o no è la squadra del suo allenatore. Basterà per arrivare in fondo in Italia e in Europa? I giocatori saranno contenti di difendere e ripartire inpiede? Domande lecite“. SportFace.

