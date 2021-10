MotoGP, Valentino Rossi: “Giusto punire Oncu, due gare di stop è il minimo” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si attendevano delle decisioni relativamente alla condotta del pilota turco Deniz Oncu. L’alfiere della KTM in Moto3 si è reso protagonista nel corso delle battute conclusive della gara di Austin (Stati Uniti) di una manovra scorretta che ha generato un pericolosissimo incidente in un punto molto veloce del tracciato. Oncu, tagliando la strada allo spagnolo Jeremy Alcoba, ha portato all’incrocio delle due moto con l’iberico finto a terra grande velocità. Nella dinamica sono stati coinvolti loro malgrado Andrea Migno e il leader del campionato Pedro Acosta. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per loro, ma il clima si è fatto rovente per quanto fatto da Oncu. Dopo ore di confronto da parte degli Stewards si è arrivata alla decisione di punire il pilota della KTM con due gare di ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si attendevano delle decisioni relativamente alla condotta del pilota turco Deniz. L’alfiere della KTM in Moto3 si è reso protagonista nel corso delle battute conclusive della gara di Austin (Stati Uniti) di una manovra scorretta che ha generato un pericolosissimo incidente in un punto molto veloce del tracciato., tagliando la strada allo spagnolo Jeremy Alcoba, ha portato all’incrocio delle due moto con l’iberico finto a terra grande velocità. Nella dinamica sono stati coinvolti loro malgrado Andrea Migno e il leader del campionato Pedro Acosta. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per loro, ma il clima si è fatto rovente per quanto fatto da. Dopo ore di confronto da parte degli Stewards si è arrivata alla decisione diil pilota della KTM con duedi ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ACCADE OGGI: #28Settembre 2008 ?? VALENTINO ROSSI è Campione del mondo ? ?? 8° titolo Mondiale per il Dottore ? Bat… - OA_Sport : #MotoGP Deniz Oncu penalizzato con due gare di stop, Valentino Rossi dice la sua... - infoitsport : MotoGP diretta GP Americhe 2021 ad Austin, la partenza alle 21: Bagnaia in pole davanti a Quartararo e Marquez, pen… - ValeriaCir78 : @HRC_MotoGP @marcmarquez93 @COTA Valentino... è sulla Luna ?? anche oggi?????????????????????????????????????????????? Dreams come true… - rosannaminopoli : @MotoGP_ESPN Vince, ma non è un grande campione. I sorpassi alla Valentino e il carisma di Valentino se li scorda.… -