Incendio al Ponte di ferro a Roma, le fiamme partite dal basso: «Alimentate dalle sterpaglie» – Il video (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'Incendio del "Ponte di ferro", così come i Romani chiamano da sempre la lunga struttura metallica che collega il quartiere Ostiense con Marconi a Sud-Est della capitale e che alle 23 di ieri, sabato 2 ottobre, è stata divorata dalle fiamme. L'ipotesi al momento più accreditata da parte dei Carabinieri è quella di un Incendio partito e alimentato dalle sterpaglie presenti al di sotto della struttura: da lì il fuoco si sarebbe poi propagato fino ai cavi elettrici e alle tubature avvolgendo tutto il Ponte. La relazione tecnica dei vigili del fuoco attesa per le prossime ore servirà ad avere un quadro ancora più preciso sulle possibili cause ...

emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmen… - emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria. Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la messa in sicur… - Corriere : Roma, incendio sul Tevere: crolla una parte del Ponte dell’Industria - MMastrantuono : RT @AldoSciara: L'incendio dovrebbe essere partito da una bombola del gas che dei senzatetto usavano assiduamente sotto il ponte ma in real… - CarloVani : @GiorgiaMeloni Sì ma se dietro ogni cosa c'è un complotto, e sta cosa vale per tutti, allora prima o poi anche voi… -