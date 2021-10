Clima, Cingolani: “Non è stato un bla bla bla” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Facciamo fatica a volte a essere consapevoli di quanto il nostro Paese in questi mesi sia stato decisivo. Per la prima volta la Youth4Climate (Y4C), i giovani per il Clima, hanno potuto dialogare con 50 ministri arrivati da tutto il mondo, dall’America alla Cina. Sia detto per inciso, i principali emettitori di anidride carbonica, CO2, al mondo”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Coingolani, in un’intervista al Corriere della Sera. Alla conferenza Pre Cop 26 di Milano sul Clima i giovani hanno dialogato con 50 ministri arrivati da tutto il mondo “e non e’ stato un bla bla bla”, ha assicurato. “Greta Thunberg ci accusa di non aver fatto abbastanza, ma la differenza rispetto a prima è che i due mondi, Cina compresa, adesso si sono parlati per la prima volta e la ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 ottobre 2021) “Facciamo fatica a volte a essere consapevoli di quanto il nostro Paese in questi mesi siadecisivo. Per la prima volta la Youth4te (Y4C), i giovani per il, hanno potuto dialogare con 50 ministri arrivati da tutto il mondo, dall’America alla Cina. Sia detto per inciso, i principali emettitori di anidride carbonica, CO2, al mondo”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Coingolani, in un’intervista al Corriere della Sera. Alla conferenza Pre Cop 26 di Milano suli giovani hanno dialogato con 50 ministri arrivati da tutto il mondo “e non e’un bla bla bla”, ha assicurato. “Greta Thunberg ci accusa di non aver fatto abbastanza, ma la differenza rispetto a prima è che i due mondi, Cina compresa, adesso si sono parlati per la prima volta e la ...

