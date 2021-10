CADUTA LIBERA FESTEGGIA 900 PUNTATE. LA FELICITÀ DI GERRY SCOTTI: “GRAZIE A TUTTI” (Di domenica 3 ottobre 2021) CADUTA LIBERA ha FESTEGGIAto nella puntata di sabato 2 ottobre le sue prime 900 PUNTATE. Il padrone di casa GERRY SCOTTI e il produttore esecutivo Edmondo Conti hanno pubblicato sui social la foto della torta di questo importante anniversario, in attesa della puntata numero 1.000 dell’amato preserale di Canale 5. In onda dal 2015, CADUTA LIBERA si alterna con Avanti un Altro in una staffetta ormai consolidata e seguita con affetto dai telespettatori. Dopo tante repliche, fin troppe, finalmente lo scorso 30 agosto è iniziata la nuova stagione, la decima. Una formula vincente per quello che per TUTTI è “il gioco delle botole”. 900 PUNTATE…… GRAZIE 1000! GRAZIE a TUTTI ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 3 ottobre 2021)hato nella puntata di sabato 2 ottobre le sue prime 900. Il padrone di casae il produttore esecutivo Edmondo Conti hanno pubblicato sui social la foto della torta di questo importante anniversario, in attesa della puntata numero 1.000 dell’amato preserale di Canale 5. In onda dal 2015,si alterna con Avanti un Altro in una staffetta ormai consolidata e seguita con affetto dai telespettatori. Dopo tante repliche, fin troppe, finalmente lo scorso 30 agosto è iniziata la nuova stagione, la decima. Una formula vincente per quello che perè “il gioco delle botole”. 900……1000!...

Advertising

bubinoblog : CADUTA LIBERA FESTEGGIA 900 PUNTATE. LA FELICITÀ DI GERRY SCOTTI: 'GRAZIE A TUTTI' - BiRoby71 : @barbarab1974 Ma qualcuno li fermi, questi sono in caduta libera sul baratro! - _Olivetta_ : C'era una domanda su Katia su caduta libera ?? #gfvip - UnaFenice : Vorrei restare sul divano a guardare caduta libera, come una pensionata e invece mi tocca uscire come una zitella qualunque. - RossSlik : Sicuramente qualcuno l'ha visto?? Merita dargli una occhiata. Ad oggi sia politicamente che socialmente, siamo in ca… -