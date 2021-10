Tu Si Que Vales 2021 | Le Sirene Danzanti video e gallery

(Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 2 ottobre, abbiamo potuto vedere anche Le, una scuola di danza di Rimini che ha proposto alcuni balli tipici da “balera” e poi ha coinvolto la giuria in qualche passo di polka e mazurka, accompagnati da una band. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. I ballerini si sono guadagnati la promozione da parte della giuria e anche da parte del pubblico, con l’82%. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di Lenella puntata di Tu Si Que...

... ha instaurato un rapporto importante al punto da averle offerto sia la possibilità di far parte del gruppo di ballo dei professionisti di Amici che di lavorare dietro le quinte di Tu sì. ...SAMUELE BARBETTA/ "Amo Claudia da due anni, ad Amici mi è mancata tantissimo" Come riporta IsaeChia, le anticipazioni dell'ultima puntata di Tu si, che vedremo in onda prossimamente, ...Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, abbiamo potuto vedere anche Le Sirene Danzanti, una scuola di danza di Rimini che ha proposto alcuni balli tipici da “balera” e ...La prima serata di Canale 5 inizia con una memorabile performance acrobatica che commuove Sabrina Ferilli. Una Belen in tailleur grigio e top - che non ...