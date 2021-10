Osimhen: “L’amore che provo per Napoli e la sua gente è enorme. Qui voglio arrivare in alto. Drogba è il mio idolo” (Di sabato 2 ottobre 2021) Victor Osimhen non nasconde il suo amore per Napoli. L’attaccante ai microni di BBC Africa rivela anche il suo idolo calcistico: “Drogba mentre crescevo era lamia luce guida” Osimhen E Napoli: AMORE SENZA FINE Victor Osimhen autore di sette gol nelle ultime 5 partite è diventato uno degli attaccanti più seguiti d’Europa. Napoli lo ha eletto a nuovo idolo e l’idea al nigeriano sembra piacere moltissimo, come ha spiegato in una intervista ai microfoni di BBC Africa: “Tutti si fidano di me e sono stati al mio fianco durante l’inizio difficile della scorsa stagione. L’amore che provo è enorme: il club, la città, i tifosi e tutti coloro che sono legati al Napoli mi fanno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 ottobre 2021) Victornon nasconde il suo amore per. L’attaccante ai microni di BBC Africa rivela anche il suocalcistico: “mentre crescevo era lamia luce guida”: AMORE SENZA FINE Victorautore di sette gol nelle ultime 5 partite è diventato uno degli attaccanti più seguiti d’Europa.lo ha eletto a nuovoe l’idea al nigeriano sembra piacere moltissimo, come ha spiegato in una intervista ai microfoni di BBC Africa: “Tutti si fidano di me e sono stati al mio fianco durante l’inizio difficile della scorsa stagione.che: il club, la città, i tifosi e tutti coloro che sono legati almi fanno ...

Advertising

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Osimhen: “Provo grande amore per Napoli.Tutto l’ambiente mi… - napolipiucom : Osimhen: 'L'amore che provo per Napoli e la sua gente è enorme. Qui voglio arrivare in alto. Drogba è il mio idolo'… - sscalcionapoli1 : Osimhen: “A Napoli si fidano di me. L’amore che provo per club, città e tifosi è enorme. Voglio arrivare in alto co… - ilnapolionline : Osimhen a BBC Sport Africa: 'L'amore che provo è enorme. Gioco per un grande club, i tifosi mi fanno volare' -… - _SiGonfiaLaRete : #Osimhen e lo speciale legale con il #Napoli: “Gioco per un club incredibile. L’amore che provo è enorme: la città,… -