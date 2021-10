Now Screaming – una raccolta di film Horror di Amazon Prime Video (Di sabato 2 ottobre 2021) Halloween è ormai alle porte e, come Buffy insegna, mostri di ogni tipo sono pronti a uscire dai loro fetidi nascondigli o almeno questo è quanto accadrà sulla piattaforma streaming di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha infatti annunciato l’arrivo di Now Screaming, una raccolta di film Horror disponibile su Amazon Prime Video. La collezione sarà composta tanto delle più recenti produzioni di Amazon Original quanto di classici intramontabili come The Thing (1982 – John Carpenter). I primi tre titoli già presenti nel catalogo sono infatti tre pellicole prodotte proprio da Amazon Original ovvero The Voyeurs (2021 – Michale Mohan), Nero come la notte (2021 – Maritte Lee Go) e Bingo Hell (2021 – Gigi Saul Guerrero). ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Halloween è ormai alle porte e, come Buffy insegna, mostri di ogni tipo sono pronti a uscire dai loro fetidi nascondigli o almeno questo è quanto accadrà sulla piattaforma streaming di. Il colosso dell’e-commerce ha infatti annunciato l’arrivo di Now, unadidisponibile su. La collezione sarà composta tanto delle più recenti produzioni diOriginal quanto di classici intramontabili come The Thing (1982 – John Carpenter). I primi tre titoli già presenti nel catalogo sono infatti tre pellicole prodotte proprio daOriginal ovvero The Voyeurs (2021 – Michale Mohan), Nero come la notte (2021 – Maritte Lee Go) e Bingo Hell (2021 – Gigi Saul Guerrero). ...

