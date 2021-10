L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa Sassuolo (Di sabato 2 ottobre 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – L'Inter soffre ma vince la quinta partita in stagione. Contro il Sassuolo la squadra di Inzaghi va sotto nel primo tempo e trova la forza di rimontare fino al 2-1 finale grazie ai gol di Dzeko e Lautaro su rigore. Sorride la coppia nerazzurra, non quella neroverde: Raspadori e Scamacca – accostati più volte ai nerazzurri – restano in panchina. Dionisi si affida a Defrel, unica punta, supportato da Boga, Djuricic e Berardi che ha già messo lo zampino in 10 reti nelle sue ultime 10 sfide contro squadre posizionate tra le prime tre in classifica. L'attaccante azzurro non si smentisce contro i nerazzurri e dopo ventidue minuti ha già siglato l'1-0 su rigore conquistato da Boga grazie ad un'incursione in area frenata irregolarmente da Skriniar. L'Inter gioca male e al 46? esce ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – L'soffre mala quinta partita in stagione. Contro illa squadra di Inzaghi va sotto nel primo tempo e trova la forza dire fino al 2-1 finale grazie ai gol di Dzeko e Lautaro su rigore. Sorride la coppia nerazzurra, non quella neroverde: Raspadori e Scamacca – accostati più volte ai nerazzurri – restano in panchina. Dionisi si affida a Defrel, unica punta, supportato da Boga, Djuricic e Berardi che ha già messo lo zampino in 10 reti nelle sue ultime 10 sfide contro squadre posizionate tra le prime tre in classifica. L'attaccante azzurro non si smentisce contro i nerazzurri e dopo ventidue minuti ha già siglato l'1-0 su rigore conquistato da Boga grazie ad un'incursione in area frenata irregolarmente da Skriniar. L'gioca male e al 46? esce ...

