In Daydreamer ha interpretato la psicologa Deniz | stenterete a riconoscere l’attrice lontano dal set

(Di sabato 2 ottobre 2021) Inhala: avete mai vistodal set?è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia è andata in onda per la prima volta l’anno scorso, e quest’anno, esattamente il 28 maggio, c’è stata l’ultima incredibile puntata. Finalmente, Can L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer interpretato

SoloGossip.it

Questo personaggio è statoin maniera impeccabile dall'attrice Tugce Kumral. L'avete ... Eccola in uno scatto social, cosa ne pensate? L'amatissima star disembra aver un look ......carriera e dei personaggi che hanelle soap. Can Yaman è amico di Anil Çelik anche lontano dal set Anil Çelik ha rilasciato un'intervista esclusiva per la rivista ufficiale di,...Can Yaman : proposta di matrimonio per l'ex partner dell'attore di DayDreamer. È una delle attrici turche più amate in Italia. Ha recitato accanto a Can ...C'è la data dell'inizio delle riprese di 'Viola come il mare' con Can Yaman e Francesca Chillemi: è arrivato l'annuncio. Intanto si sono fatti sentire altri due attori che hanno recitato con il divo t ...