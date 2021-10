Visita medica sospesa: la solidarietà sposa il digitale (Di venerdì 1 ottobre 2021) "La Visita medica sospesa è nata per aiutare persone in difficoltà - spiega Gennaro Coppola, direttore di 'Dottorsemplice.it' e promotore della 'Visita medica sospesa' - I medici stessi iscritti alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Laè nata per aiutare persone in difficoltà - spiega Gennaro Coppola, direttore di 'Dottorsemplice.it' e promotore della '' - I medici stessi iscritti alla ...

Advertising

RockRol99 : E come fa una amica di D a dire che lei sa tutto, se é uscita un totale di 20 min e avrebbe dovuto ricevere oltre c… - Affaritaliani : Visita medica sospesa: la solidarietà sposa il digitale - simonegraziosi2 : @BenissimoVa Sono a Castelmaggiore per la visita medica del lavoro di mio figlio. Sembra ieri che lo portavo dal pediatra ?????? - TheChain1974 : @valegrande73 @teoxandra @erTwitto Buongiorno parliamone fra poco visita medica poi vado a marmellarmi i cabasisi i… - alessandro_972 : @barbarab1974 Ho fatto alcune Granfondo, non al livello della nove colli, che è una gara 'tosta', cadute e malori c… -