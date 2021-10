Risveglio traumatico per Ilary Blasi, questa volta è finita: la brutta notizia è appena arrivata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il programma di Ilary Blasi non ha superato la prova ascolti. Dopo le prime due puntate esauritesi decisamente sottotono, Mediaset ha deciso per un taglio di Star In The Star che si fermerà alla quinta puntata anziché alla settima. A confermarlo è stata proprio la conduttrice, che ha dato appuntamento con la semifinale per il 7 ottobre e, con la finalissima, per il giorno 14.Star In The Star, Ilary Blasi non salva lo showCe l’ha messa tutta, ma il suo impegno non è bastato per la conta degli ascolti. Ilary Blasi ha ballato e ha sostenuto lo show puntata dopo puntata, con la sua simpatia pungente che è arrivata diritta anche alla giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Con la sua bellezza, ha riempito il palco ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il programma dinon ha superato la prova ascolti. Dopo le prime due puntate esauritesi decisamente sottotono, Mediaset ha deciso per un taglio di Star In The Star che si fermerà alla quinta puntata anziché alla settima. A confermarlo è stata proprio la conduttrice, che ha dato appuntamento con la semifinale per il 7 ottobre e, con la finalissima, per il giorno 14.Star In The Star,non salva lo showCe l’ha messa tutta, ma il suo impegno non è bastato per la conta degli ascolti.ha ballato e ha sostenuto lo show puntata dopo puntata, con la sua simpatia pungente che èdiritta anche alla giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Con la sua bellezza, ha riempito il palco ...

